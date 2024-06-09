Путин встретится с участниками СВО и вручит госнаграды Путин встретится с участниками программы «Время героев»

Фото: kremlin.ru/Сергей Бобылёв/РИА «Новости»

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин планирует встретиться на следующей неделе с участниками специальной военной операции на Украине, которые также занимаются подготовкой кадрового резерва в рамках программы «Время героев», сообщил журналист Павел Зарубин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Также российский лидер планирует провести встречи с международными командами, учеными — получателями мегагрантов.

Кроме того, президент намерен принять участие в заседании Совета по науке и образованию. Путин также выразит признание Героям Труда, вручит грамоты и значки лауреатам Государственной премии.

Ранее президент России встретился с Али Кадыровым, сыном главы Чечни Рамзана Кадырова. Глава РФ поздравил юношу с предстоящей свадьбой и дал ему напутствия во взрослую жизнь. Кадыров-старший добавил, что Путин дал его 17-летнему сыну «мудрые напутствия во взрослую жизнь», а также раскрыл, как стать нужным и полезным России деятелем. По словам главы Чечни, встреча с российским лидером «зарядила Али на многие годы вперед».

До этого российский военный из Дагестана Гаджимурад Казанбиев сумел выжить в зоне СВО, проведя 21 день в блиндаже без еды и воды. Мужчина был ранен в разгар атаки дронов ВСУ в районе Артемовска, получив осколочные ранения рук и ног. Он смог спрятаться в яме и самостоятельно наложить повязки.