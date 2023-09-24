Путин встретится с новоизбранными главами регионов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин

Президент Владимир Путин в течение следующей недели проведет встречу с главами регионов, избранными в ходе прошедшего единого дня голосования, сообщил в своем Telegram-канале ведущий телепрограммы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин. По его словам, у главы государства также запланирован ряд совещаний.

В частности, президент проведет совещания с правительством и Советом безопасности. Кроме того, планируются международные контакты, добавил телеведущий. В Кремле график Путина на следующую неделю не анонсировали.

Ранее избранный главой Луганской Народной Республики Леонид Пасечник официально вступил в должность. Мероприятие прошло в центральном колонном зале Луганска с участием первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко. Пасечник принес присягу, пообещав с честью выполнять обязанности главы региона.

Накануне главами новых российских регионов стали носившие до этого приставку «врио» Дмитрий Пушилин (ДНР), Владимир Сальдо (Херсонская область) и Евгений Балицкий (Запорожская область). За Пушилина проголосовало большинство депутатов Народного совета республики. Сальдо был избран в рамках заседания регионального парламента после выборов, которые прошли в начале сентября. Балицкого избрало губернатором региона законодательное собрание области. Он будет занимать этот пост на протяжении пяти лет.