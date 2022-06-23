Песков: Путин встретится с Лукашенко в Завидово Песков: Путин проведет неформальную встречу с Лукашенко в Завидово 23 июня

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин, Александр Лукашенко

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко проведут неформальную встречу 23 июня в Завидово, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он уточнил, что участие СМИ и какие-либо открытые трансляции переговоров не планируются, передает РИА Новости.

В Московской области, скажем так, работает сегодня президент. Сегодня здесь находится с неформальной поездкой — сегодня, в четверг, и в пятницу — президент Белоруссии Лукашенко, — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что в резиденции неформальное общение политиков будет прервано в 15:00 мск, поскольку президент России должен принять участие в саммите БРИКС. Песков отметил, что темой совещания станет усиление высококачественного партнерства объединения, вступающего в новую эру глобального развития.

Ранее стало известно, что Путин посетит Каспийский саммит в Ашхабаде в очном формате. Мероприятие состоится 29 июня.