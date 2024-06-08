Путин встретился с сыном Кадырова и дал напутствие на семейную жизнь Кадыров сообщил о встрече его сына Али с Путиным

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Владимир Путин и Али Кадыров

Президент России Владимир Путин встретился с Али Кадыровым, сыном главы Чечни Рамзана Кадырова. Как сообщил последний в своем Telegram-канале, глава РФ поздравил его сына с предстоящей свадьбой и дал ему напутствия во взрослую жизнь.

Наш президент поздравил Али с предстоящим бракосочетанием, рассказал про его дедушку Ахмата-Хаджи, каким он его запомнил, какой характер был у первого президента ЧР и какими принципами он руководствовался, — написал он.

Кадыров добавил, что Путин дал его 17-летнему сыну «мудрые напутствия во взрослую жизнь», а также раскрыл, как стать нужным и полезным России деятелем. По словам главы Чечни, встреча с российским лидером «зарядила Али на многие годы вперед».

До этого глава Чечни сообщил, что его племянник назначен на должность министра транспорта, связи и цифрового развития Чечни. Он назвал нового главу ведомства профессионалом, пусть и достаточно молодым.

До этого председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов официально сложил с себя полномочия во время заседания 15 мая. Кадыров высоко оценил вклад Даудова за время его работы на этом посту. Он отметил, что в течение девяти лет на посту спикера чеченского парламента Даудов внес неоценимый вклад в развитие законотворческой системы республики.