Путин встретился с соперниками по выборам

Фото: Cao Yang/XinHua/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин встретился с кандидатами, баллотировавшимися на выборах главы государства — Владиславом Даванковым («Новые люди»), Леонидом Слуцким (ЛДПР) и Николаем Харитоновым (КПРФ), передает Кремль. Глава государства отметил, что сам предложил соперникам провести беседу. По его словам, вне зависимости от разности взглядов, все они преследуют общие цели — развитие России.

Я предложил провести эту встречу, потому что мы вместе с вами прошли каждый свой путь в ходе избирательной компании, но я знаю и, конечно, всегда исхожу из того, что у каждого человека, тем более у представителя парламентских фракций, свой взгляд на то, что и как мы должны делать, чтобы добиваться общих целей. Они-то у нас общие, — заявил Путин.

Ранее стало известно, что Владимир Путин набрал 87,38% голосов на выборах президента РФ по итогам обработки 100% бюллетеней. По данным ЦИК, на втором месте Николай Харитонов с 4,31%. Тройку замкнул Владислав Даванков с 3,85% голосов избирателей. Леонид Слуцкий набрал 3,20%. Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала показатель Путина рекордным, отметив, что за него проголосовали более 76 млн россиян.