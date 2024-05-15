Путин встретился с покинувшими правительство чиновниками Путин провел встречу с покинувшими кабмин Абрамченко, Шульгиновым и Матыциным

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Виктория Абрамченко и Владимир Путин

Президент России Владимир Путин провел встречу с чиновниками, не вошедшими в новый кабинет министров, передает РИА Новости. Российский лидер переговорил с экс-вице-премьером Викторией Абрамченко, экс-министром энергетики Николаем Шульгиновым и бывшим министром спорта Олегом Матыциным.

Глава государства поблагодарил Абрамченко и поговорил с ней о ее будущей работе, отметив, что уже есть варианты. Чиновница, в свою очередь, отметила большое внимание со стороны президента вопросам экологии, охраны природы и рационального природопользования.

На встрече с Шульгиновым Путин отметил, что тот всю жизнь проработал в отрасли, успешно трудился в больших компаниях и на административной работе. Экс-министр отметил, что отрасль прошла непростой период, но справилась, а также заявил о новых задачах перед энергетикой.

Хотел с вами встретиться не только для того, чтобы поблагодарить за все, что вы сделали, но и поговорить о том, как нам выстроить совместную работу. Я думаю, что надо ее продолжить, но в другом качестве, — сказал президент Шульгинову.

Экс-министр спорта Олег Матыцин отметил, что в стране удалось создать прочный фундамент отечественного спорта, несмотря на трудности. Путин поблагодарил его и подтвердил, что чиновнику удалось выстроить работу таким образом, чтобы сфера развивалась.

Ранее Путин представил главу Минобороны РФ Андрея Белоусова командующим войсками военных округов. По его словам, назначение Белоусова связано с ростом военных расходов.