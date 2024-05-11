Путин встретился с Мантуровым и Чемезовым в Кремле

Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин встретился с Денисом Мантуровым и Сергеем Чемезовым

Президент России Владимир Путин провел встречу с главами Минпромторга и Ростеха Денисом Мантуровым и Сергеем Чемезовым, сообщили в пресс-службе Кремля. В ходе беседы российский лидер отметил, что еще недавно он обсуждал с Мантуровым необходимость формирования нового состава правительства без каких-либо сбоев.

Совсем недавно на встрече с правительством — Денис Валентинович слышал, о чем я говорил, — говорил о том, чтобы до формирования нового состава правительства у нас не было никаких сбоев в текущей работе, — заявил Путин.

Глава государства отметил, что большой объем работ в оборонной и гражданской промышленности идет в рамках Ростеха. По словам Путина, он хотел обсудить с Мантуровым и Чемезовым то, как именно строится работа.

Знаю, что многое сделано, налажено, все функционирует, но есть и вопросы, которые требуют особого внимания. На них сегодня и остановимся, — добавил президент.

Ранее Путин подписал указ об установлении нового почетного звания «Заслуженный работник избирательной системы РФ». Такой награды могут удостоиться члены Центризбиркома и других комиссий с правом решающего голоса. Новое звание могут присудить за личные заслуги в подготовке выборов и референдумов или развитии избирательной системы.