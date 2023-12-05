Путин встретился с губернатором Ставропольского края

Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин в завершении рабочей поездки в Ставропольский край провел встречу с губернатором региона Владимиром Владимировым, сообщается на сайте Кремля. Глава государства поинтересовался у руководителя Ставрополья, как идут дела, а тот рассказал, какие проекты реализуются в регионе.

Как дела? — спросил Путин у Владимирова в начале встречи.

В ответ губернатор проинформировал президента о сельскохозяйственной сфере. Владимиров отметил, что Ставрополье занимает первое место в стране по производству помидоров. Кроме того, по его словам, в регионе стали производить космические спутники, первый из которых «улетает в декабре». По словам чиновника, отечественные материалы составляют до 95% компонентной базы спутников.

Также Владимиров обратился к президенту с просьбой поддержать расширение образовательного центра «Машук», указав, что тот пользуется большой популярностью у туристов. В настоящее время центр работает круглогодично, но, по словам губернатора, уже не справляется с возникшим спросом и его необходимо расширить в два раза. Владимиров отметил, что при расширении предполагается оборудовать на территории собственный бювет с минеральной водой.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин прибыл в город Пятигорск Ставропольского края, где под его председательством прошло II заседание наблюдательного совета всероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых». Проекты движения берут свое начало в пионерской организации. Сейчас созданы 89 региональных отделений. К движению присоединилось более 4,1 млн участников. Ведется работа по выстраиванию взаимоотношений с детскими и молодежными организациями за рубежом.