Путин встретился с главой Северной Осетии Путин обсудил с главой Северной Осетии ситуацию в сфере промышленности

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло

Президент России Владимир Путин проводит встречу с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло, сообщается на официальном портале Кремля. Основными темами для обсуждения стала социально-экономическая ситуация в регионе, в частности вопросы, связанные с промышленностью и финансированием различных мероприятий. В ходе своего доклада Меняйло подчеркнул, что индекс промышленного производства в республике вырос.

За семь месяцев по отношению к прошлому году индекс промышленного производства в республике составляет 110%, вырос на 10%, это пятое место по России по росту, — уточнил глава региона.

В свою очередь, глава государства отметил, что показатель внутреннего регионального продукта (ВРП) в Северной Осетии достиг отметки в 100%. По словам Меняйло, это стало возможным благодаря восстановлению медного завода, чья продукция пользуется спросом. В частности, его клиентами являются предприятия оборонной промышленности.

Владимир Путин ранее встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. В ходе встречи обсуждались темы участия жителей региона в специальной военной операции, а также вопросы экономики. Путин положительно охарактеризовал развитие республики в разных сферах.