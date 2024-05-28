Путин встретился с главой Ингушетии Путин провел рабочую встречу с главой Ингушетии Калиматовым

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Российский президент Владимир Путин вернулся в Россию, сообщает пресс-служба Кремля. Политик успел провести рабочую встречу с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым. Подробностей их беседы не приводится.

Президент вернулся в Москву и провел в Кремле рабочую встречу с <...> Калиматовым, — указали представители пресс-службы.

Ранее Путин и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписали соглашения по новым проектам на общую сумму более $20 млрд. Документы были подписаны по итогам переговоров в Ташкенте. Путин также заявил, что в России необходимо обеспечить достойные условия труда для граждан Узбекистана, кроме того, россияне ценят существенный вклад, который граждане республики вносят в развитие отечественной экономики.

До этого Песков заявил, что личное общение президентов России и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиеева является важным элементом визита российского лидера. Он добавил, что в моменты такого общения обсуждаются самые чувствительные вопросы.

Также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным в рамках совета Евразийского экономического союза намекнул, что готов построить пять новых трансграничных транспортно-логистических узлов, четыре из которых не будут связаны с Россией. Он поздравил коллегу с переизбранием.