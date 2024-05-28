Путин вспомнил Столтенберга, когда тот еще «не страдал деменцией» Путин: Столтенберг не страдал деменцией, когда был премьером Норвегии

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин

Россия вела диалог с нынешним генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, когда он был премьер-министром Норвегии, заявил президент России Владимир Путин в Ташкенте, отвечая на вопросы российских журналистов. Он напомнил, что страны вели переговоры, в том числе и по Баренцеву морю, и могли договариваться. Тогда, отметил глава российского государства, Столтенберг «деменцией не страдал».

Когда он был премьер-министром Норвегии, мы с ним общались и решали непростые вопросы по Баренцеву морю и другие и могли договариваться. На тот момент, я просто уверен, он деменцией не страдал никакой, — сказал Путин.

Президент также отметил, что Россия внимательно наблюдает за заявлениями об ударах вглубь страны. Он подчеркнул, что в НАТО должны отдавать себе отчет, с чем они играют. Он обратил внимание, что подобные заявления появляются во время наступления российских вооруженных сил в Харьковской области. По его словам, Альянс сам спровоцировал эту ситуацию.

Ранее Столтенберг высказал мнение, что Украина не сможет себя защитить, если ей не разрешить наносить удары западным оружием по территории России. Он предложил союзникам задуматься над этим. При этом политик подчеркнул, что Альянс не планирует отправлять свои войска на помощь Киеву.