Путин вспомнил, что ответил Ельцину на предложение быть президентом Путин признался, что говорил Ельцину о неготовности быть президентом

Фото: Сергей Величкин и Владимир Родионов/ИТАР-ТАСС

Владимир Путин и Борис Ельцин

Российский лидер Владимир Путин признался, что предупреждал бывшего главу государства России Бориса Ельцина о своей неготовности баллотироваться в президенты. В интервью Дмитрию Киселеву для телеканала «Россия 1» и РИА Новости он заявил, что масштаб задач, который был поставлен перед ним, просто огромен.

Невозможно ответить на этот вопрос, потому что вопрос был задан в то время, в том контексте историческом и экономическом, в котором находилась страна, в том внутриполитическом положении с точки зрения внутренней безопасности. И вот все вот это вместе побудило меня к тому ответу, который я дал: «Я к этому не готов», — рассказал президент.

По словам Путина, он не боялся этой должности, а просто понял, что проблем будет становиться больше с каждым днем. Ответ был совершенно искренним, признался президент. Он отметил, что тогда он переживал, что может сделать все еще хуже. Однако сейчас, подчеркнул Путин, он бы ответил так же.

В интервью Путин также заявил, что если сохранятся нынешние темпы развития, то у России есть все шансы стать четвертой экономикой мира. По его словам, экономика страны растет и это факт, который фиксируют различные международные организации.