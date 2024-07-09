Путин вручит Моди высшую госнаграду спустя пять лет после присуждения Путин вручит Моди орден Святого апостола Андрея Первозванного в Кремле

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин вручил премьер-министру Индии Нарендре Моди (слева) Орден Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин вручит орден Святого апостола Андрея Первозванного премьер-министру Индии Нарендре Моди, сообщает пресс-служба Кремля. Церемония состоится спустя пять лет после того, как глава государства подписал указ о присуждении Моди высшей государственной награды РФ.

В настоящее время идет подготовка к церемонии: гости мероприятия занимают свои места. Сам орден ждет своего получателя на специальном подносе.

Путин и Моди проводят официальные переговоры в Кремле. Встреча началась с беседы в узком составе в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца, после чего лидеры перейдут в Андреевский зал — тронный зал для вручения награды.

Моди уже заявил Путину, что «война — не решение». По его словам, для решения украинского конфликта важен диалог. На этом закончилась открытая часть переговоров лидеров.

Также Моди подчеркнул готовность Индии оказать содействие при урегулировании конфликта на Украине. Он уточнил, что гарантировал это в неформальной беседе с Владимиром Путиным. По его словам, в ходе беседы стороны также сошлись на том, что конфликт должен завершиться как можно скорее.

Нарендра Моди прибыл в Москву 8 июля и перед вылетом заявил, что с нетерпением ждет встречи с Путиным, которого он назвал своим другом. Официальный визит рассчитан на два дня.