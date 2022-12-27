Путин вручил ректору Горного института орден «За заслуги перед Отечеством»

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин наградил ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Встреча состоялась в рамках поездки президента в Северо-Западный федеральный округ страны, сообщает пресс-служба Кремля.

В рамках рабочей поездки в СЗФО президент России встретился с ректором Санкт-Петербургского горного университета Владимиром Литвиненко и вручил ему орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, — говорится в сообщении.

Ранее Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени певицу Надежду Бабкину. Кроме того, орден «За заслуги перед Отечеством» III степени присвоен спецпредставителю президента по международному культурному сотрудничеству Михаилу Швыдкому. Также Путин вручил медаль «За отвагу» помощнику главы Чечни Вахе Геремееву и наградил орденом Мужества директора общества «Россети центр» Игоря Маковского.

22 декабря Путин наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом Александра Невского за вклад в развитие региона и эффективное решение государственных задач. Руководитель региона поблагодарил президента за столь высокую оценку его деятельности.