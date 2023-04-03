Путин вручил награду правоведу Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» директора Института законодательства

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Талия Хабриева

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени директора Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талии Хабриевой. Отмечается, что Хабриева награждена «за большой вклад в развитие юридической науки и совершенствование российского законодательства». Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации.

Академик РАН правовед Хабриева была сопредседателем рабочей группы по подготовке изменений, внесенных в Конституцию РФ в 2020 году, а также по мониторингу их реализации. Президент также наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени президента Международной федерации самбо Василия Шестакова.

Ранее Путин подписал указ о награждении медалью «За отвагу» 10-летнего мальчика Федора, спасшего двух девочек при нападении украинских диверсантов в Брянской области. В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, отмечается, что мальчик проявил мужество при исполнении гражданского долга.

В начале марта стало известно, что Федору вручили ведомственную медаль СКР «За доблесть и отвагу». Глава региона Александр Богомаз отметил, что в России рождаются настоящие герои, готовые проявлять в опасных для жизни условиях самоотверженность, доблесть и отвагу, принимать мужественные решения.