Путин вручил госнаграды россиянкам в Кремле

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин вручил 20 россиянкам госнаграды, сообщает РИА Новости. Во время торжественной церемонии в Кремле из рук главы государства ордена, медали и знаки о присвоении почетных званий получили представительницы различных профессий.

Женщины у нас работаю везде и везде успешно, во всех сферах, начиная от космической отрасли и военного дела и заканчивая воспитанием детей, искусством, наукой, — сказал Путин.

Награды получили глава Минобразования Запорожской области Елена Шапурова, главный врач Луганской детской клинической больницы Людмила Белецкая, научный руководитель музея-усадьбы Льва Толстого в Ясной Поляне Галина Алексеева, начальник отдела одной из воинских частей ЗВО Татьяна Чубченко, военная медсестра Кристина Ким и другие.

Кроме того, женщинам были присвоены звания заслуженных работников медицины, ракетно-космической промышленности, сельского хозяйства, соцзащиты, текстильной и легкой промышленности, а также транспорта.

Ранее Путин поздравил женское население страны с Международным женским днем. Глава государства отдельно отметил женщин-военнослужащих, отметив, что их смелость и решительность поражают даже самых закаленных бойцов.