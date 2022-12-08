Путин вручил Героям России медали «Золотая звезда»

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин вручил обладателям звания Герой России медали «Золотая звезда» в Кремлевском дворце. В пресс-службе Кремля уточнили, что награды получили замглавы штаба Восточного округа войск Нацгвардии РФ Сергей Белозеров, командир роты спецназначения 785 отряда Александр Волков и другие девять военнослужащих. Мероприятие приурочили ко Дню героев Отечества, который отмечается в России 9 декабря.

Кавалеры Ордена Святого Георгия, учрежденного еще Екатериной Великой, Ордена Славы, Герои Советского Союза, Герои РФ — мы чтим каждого, кто своим мужеством, самоотверженностью заслужил это высокое звание, и сейчас, в наши дни, особенно остро ощущаем, что связь времен неразрывна, что священное чувство любви к Родине передается из поколения в поколение, является безусловной, наивысшей ценностью, — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

В ходе мероприятия Путин поддержал разволновавшегося Героя России ефрейтора Давида Малыйкина во время выступления в Кремле. В ходе мероприятия по случаю вручения медали «Золотая Звезда» военнослужащий неожиданно забыл слова.

Ранее Путин наградил званием «Волонтер года» Владимира Тараненко, который эвакуировал более 30 тысяч жителей Донецкой Народной Республики (ДНР). Российский лидер подметил разницу между международным термином «волонтер» и отечественным «доброволец», обратив внимание на особый смысл, заложенный в русском слове.