Путин: возобновление транзита аммиака через Украину проработают с ООН

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Азотно-калийные удобрения

Россия проработает с ООН вопрос возобновления работы аммиакопровода Тольятти — Одесса, поставки по которому могут быть выгодны всем сторонам, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с предпринимателем Дмитрием Мазепиным. Как сообщает ТАСС, бизнесмен отметил, что украинская сторона выдвигает политические требования для запуска этого трубопровода, и выразил надежду, что вопрос можно будет решить в рамках зерновой сделки.

Там параметры, цифры известны, объемы понятны. Выигрыш для всех участников этого процесса тоже ясен. Мы с ООН тоже поработаем, с коллегами из организации. Посмотрим, что из этого получится, — ответил президент.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев согласится на экспорт российского аммиака через Украину только в том случае, если Москва вернет украинских военнопленных. При этом украинский лидер заявил, что он в принципе против таких поставок.

Представители ООН запрашивали, чтобы Украина прокачивала аммиачный газ на свою территорию, где его будет закупать американский трейдер Trammo. Трубопровод из России на Украину способен прокачивать до 2,5 млн тонн аммиака в год. Его функционирование было приостановлено с началом специальной военной операции.