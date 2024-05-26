Путин возложил венок к монументу Независимости в Ташкенте

Фото: president.uz

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетили парк «Новый Узбекистан», сообщает пресс-служба Кремля. Российский лидер возложил венок к памятнику Независимости, который находится в парке.

Лидеры осмотрели барельеф, изображающий историю Узбекистана, а также изучили информационные стенды о текущих проектах в республике, таких как подготовка к Азиатским играм и строительство «Нового Ташкента». После общего фотосессии Путин и Мирзиеев продолжили общение в неформальной обстановке, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что глава Узбекистана встретил Путина в аэропорту. На представленных кадрах можно увидеть, как узбекский лидер пожимает руку коллеге у трапа самолета.

После Путин приветствует других встречающих официальных лиц. В ходе переговоров стороны планируют обсудить текущее состояние и перспективы развития российско-узбекских отношений. Кроме того, Путин и Мирзиеев примут участие в первом заседании Совета регионов Российской Федерации и Республики Узбекистан.

Также сообщалось, что Россия и Узбекистан прорабатывают план по сооружению в республике станции с малыми ядерными реакторами. Между сторонами идет согласование параметров контракта по строительству АЭС.