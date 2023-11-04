Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому по случаю праздника

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости/Kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому по случаю Дня народного единства, сообщает пресс-служба Кремля. Соответствующая церемония прошла на Красной площади в Москве. В ней приняли участие представители религиозных конфессий, а также общественные и молодежные организации.

Помимо представителей религиозных конфессий в традиционной церемонии также приняли участие члены общественных и молодежных организаций, в том числе движения «Народный фронт «За Россию», проекта #МыВместе, движения «Юнармия», центра «Вымпел», движения «Волонтеры Победы», Поискового движения России, фонда «Защитники Отечества», сообщества «Движение первых». Президент кратко побеседовал с ними, — говорится в сообщении.

День народного единства отмечается в России 4 ноября. Празднику был присвоен статус воинской славы. Дата выбрана в память об освобождении Москвы от иностранных интервентов народным ополчением под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского.

Ранее россиян поздравил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что в нынешних реалиях День народного единства приобрел новое звучание. Сегодня праздник напоминает гражданам о важности сплочения перед вызовами и угрозами, объяснил политик.