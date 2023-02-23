Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Глава государства почтил память павших воинов.

Во время памятной церемонии Президентский полк установил у мемориала венок с лентой с надписью «Неизвестному Солдату от президента Российской Федерации». Путин поправил ленту и некоторое время постоял перед венком в знак почтения к погибшим.

Глава государства также возложил цветы к стелам городов-героев, в том числе Киева.

Ежегодно 23 февраля президент России приезжает в Александровский сад на церемонию памяти.

Ранее президент РФ обратился с поздравлениями по случаю 23 Февраля к россиянам. Глава государства назвал этот праздник воплощением глубинной признательности народа всем, кто сражался за Родину. Помимо Великой Победы в мае 1945 года, Путин напомнил согражданам о сражениях на Чудском озере, Куликовом поле, а также под Полтавой и Бородино.