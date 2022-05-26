Путин: воровство чужих активов никогда не доводит до добра

Президент Российской Федерации Владимир Путин / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Воровство чужих активов никогда не доводит до добра, заявил президент России Владимир Путин, передаёт ТАСС. Так российский лидер прокомментировал заморозку российских активов западными странами.

Воровство чужих активов никогда до добра не доводило, особенно для тех, кто это делает, — сказал президент.

О заморозке российских активов ранее заявляли власти нескольких европейских стран. В частности, Франция заморозила активы ЦБ РФ на общую сумму €22 млрд, также в стране были заморожены средства физических лиц из России на сумму €150 млрд. Власти Чехии заморозили имущество российских бизнесменов на сотни миллионов крон. Италия заморозила активы российских олигархов, включённых в санкционный список ЕС, на сумму более €800 млн.

Агентство Reuters со ссылкой на данные еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса сообщило, что страны Европейского союза заморозили активы Центробанка РФ на сумму около €23 млрд ($24,5 млрд).