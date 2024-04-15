Путин вогнал в краску российского губернатора после вопроса о рождаемости Путин указал волгоградскому губернатору на снижение рождаемости в регионе

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин указал губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову на снижение рождаемости в регионе. Во время встречи в режиме видеоконференции глава государства подчеркнул, что этот показатель в два раза больше, чем по стране. Слова Путина вогнали Бочарова в краску.

Андрей Иванович, больше, чем по стране, снизилась рождаемость. Все-таки в два раза — многовато. Волгоград — такое место хорошее, — заявил Путин.

В ответ Бочаров подчеркнул, что власти Волгоградской области работают над задачей повышения рождаемости. По его словам, в регионе необходимо вводить дополнительные меры поддержки. Говоря о росте промышленного производства, губернатор заявил о наличии большого количества инвестпроектов, благодаря которым создается уверенность в развитии экономики области на среднесрочную и более отдаленную перспективу.

Ранее в Росстате сообщили, что суммарный коэффициент рождаемости в России снизился до 1,41 в 2023 году и обновил минимум за последние 17 лет. При этом среди третьих и последующих детей показатель увеличился. Снижение рождаемости в сравнении с 2022 годом оказалось незначительным, тогда коэффициент составил 1,42. Последний раз более низкий коэффициент наблюдался в 2006 году.