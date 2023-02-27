Путин во вторник примет участие в коллегии ФСБ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин 28 февраля выступит на коллегии ФСБ, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

В коллегии ФСБ президент завтра примет участие. Всё остальное будем своевременно вам анонсировать, — заявил Песков.

При этом Песков заявил, что не знает, будет ли Путин затрагивать тему с расследованием убийства политика Бориса Немцова и поисках заказчиков, передает «Интерфакс»,

Мне сейчас нечего пока добавить. Не располагаю какой-то информацией о следствии, — ответил пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали двух жителей Севастополя, которые предложили спецслужбам Украины покупать у них данные об объектах Минобороны России. Один из задержанных передавал данные по электронной почте, второй не успел их отправить. Против них были возбуждены уголовные дела о госизмене и о сотрудничестве с иностранным государством.

До этого ФСБ России задержала в Москве, Кировской и Пензенской областях пятерых пособников запрещенной в России международной террористической организации, которые занимались сбором средств для боевиков в Сирии. Задержанные регулярно переводили деньги на счета боевиков, которые на полученные средства покупали вооружения, транспорт и амуницию.