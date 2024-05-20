Путин внимательно следит за ситуацией с крушением вертолета Раиси Левитин: Путин с самого начала следит за новостями о крушении вертолета Раиси

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин внимательно следит за новостями о ситуации с совершившим жесткую посадку вертолетом главы Ирана Ибрахима Раиси, заявил советник российского лидера Игорь Левитин, передает телеканал IRIB. Глава РФ выражает поддержку иранскому народу, уточнил он.

Президент Путин внимательно следит за новостями с самого начала инцидента, и сегодня вечером я передаю вам и иранскому народу его послание, выражающее поддержку и сочувствие, — отметил Левитин.

Российский лидер также поручил пригласить посла Ирана в РФ Казема Джалали. Дипломату планировали сообщить, что Москва готова оказать любую помощь в поисках исламской республике, констатировал советник президента России.

Ранее сообщалось, что пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем, находившийся на борту вертолета президента Ирана, дважды выходил на связь. Мужчина жаловался на плохое самочувствие, рассказал заместитель министра иностранных дел исламской республики Мехди Сафари.

До этого Левитин подчеркнул, что Россия передаст Ирану два самолета и несколько вертолетов для помощи в поисках борта Раиси. В регион также направятся 50 спасателей, добавил политик в ходе разговора с вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером.