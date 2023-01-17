Путин внес в Госдуму проект о прекращении действия договоров Совета Европы

Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы. Документ размещен 17 января в думской электронной базе. Известно, что представителем президента при рассмотрении парламентом вопроса о прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы назначен замглавы МИД Александр Грушко.

В документе указывается, что речь идет о следующих соглашениях: Устав Совета Европы, Генеральное соглашение о привилегиях и иммунитетах Совета Европы, а также пять протоколов к нему, Конвенция о защите прав человека и основных свобод, а также десять протоколов к ней, Европейская конвенция о пресечении терроризма, Европейская хартия местного самоуправления, Европейская социальная хартия.

Международные договоры Совета Европы будут считаться прекратившими действие в РФ с 16 марта 2022 года.

Ранее Группа по делам Совета Европы при посольстве РФ во Франции сообщила, что действия СЕ стали причиной, по которой Москва вышла из конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Там отметили, что российская сторона прекратит участие в работе органов совета, если права представителей РФ будут ограничены.

В марте 2022 года Россия официально уведомила о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции РФ. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала комитет министров СЕ потребовать выхода России из организации. За данную инициативу проголосовало подавляющее большинство депутатов. Россия перестала быть членом организации с 16 марта.