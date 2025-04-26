Путин внес на ратификацию в ГД договор с Таиландом о выдаче преступников

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор с Таиландом о выдаче людей, которых одна из сторон разыскивает за преступления. Это следует из документа, опубликованного на официальном портале правовых актов.

Вношу в Государственную думу на ратификацию Договор между Российской Федерацией и Королевством Таиланд о выдаче, — говорится в документе.

Согласно документу, Россия и Таиланд обязуются выдавать друг другу лиц, находящихся на территории запрашиваемой стороны, для осуществления уголовного преследования, исполнения или вынесения приговора. Отмечалось, что договор имеет обратную силу: он касается деяний, осуществленных до подписания и ратификации.

Ранее сообщалось, что Путин подписал закон о поступлении в вуз после колледжа без ЕГЭ. Отмечалось, что при этом выпускники средних профессиональных учебных заведений смогут идти в университет только на специальность, схожую с полученной в колледже. Соответствующие изменения планируется внести в закон «Об образовании».

Также сообщалось, что Путин подписал указ, дополняющий закон об иностранных агентах в РФ новыми пунктами. Нововведения позволяют добавлять в соответствующий реестр тех граждан, которые поддерживают антироссийские действия международных организаций и иностранных властей.