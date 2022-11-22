Путин вместе с президентом Кубы открыл памятник Фиделю Кастро в Москве

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Президенты России и Кубы Владимир Путин и Мигель Диас-Канель Бермудес открыли в Москве памятник Фиделю Кастро, передает РИА Новости. Бронзовый трехметровый монумент лидеру кубинской революции находится на площади Кастро на пересечении Новопесчаной и 2-й Песчаной улиц в столичном районе Сокол.

Путин встретил коллегу и вручил букет цветов его жене.

Мы собрались здесь, на площади, носящей имя Фиделя Кастро, чтобы открыть памятник этому выдающемуся государственному и политическому деятелю. Основателю современного кубинского государства. Фидель Кастро всю свою жизнь посвятил беззаветной борьбе за торжество идей добра, мира и справедливости. За свободу угнетенных народов, за достойную жизнь для простых людей и социальное равенство, — сказал Путин.

По словам президента России, Фидель Кастро по праву считается одним из самых ярких и харизматичных лидеров драматичного XX века и легендарной личностью.

Президент Кубы прибыл в Москву с официальным визитом 19 ноября.

Решение об установке памятника кубинскому революционеру было принято депутатами Мосгордумы в феврале. Российское военно-историческое общество выделило на установку монумента финансирование в размере 20 млн рублей.

В период с 1959 по 2008 год Фидель Кастро занимал пост председателя Совета министров Кубы.