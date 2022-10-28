Путин включил летчика Ярошенко в состав Общественной палаты

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Константин Ярошенко

Президент России Владимир Путин включил летчика Константина Ярошенко в состав Общественной палаты, указ об этом опубликован на официальном портале правовой информации. 27 апреля Ярошенко обменяли на осужденного в России гражданина США Тревора Рида.

Утвердить членом Общественной палаты РФ Ярошенко К. В. — правозащитника, общественного деятеля, — говорится в указе.

Ярошенко арестовали в 2010 году в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина, а затем депортировали в США. Суд приговорил россиянина к 20 годам тюрьмы, но в апреле 2022 года его обменяли на американского студента, который отбывал девятилетний срок за нападение на полицейских в Москве в 2019 году.

После возвращения домой Ярошенко заявил, что власти США обвиняют Россию в нарушении прав человека, но сами их не соблюдают. Он рассказал, как был похищен, как его пытали, как незаконно без каких-либо юридических процедур и уведомления России его выкрали из третьей страны и доставили в США, где осудили по сфальсифицированному делу.

Этот случай стал первым в истории, когда американские спецслужбы захватили на территории третьей страны российского гражданина и тайно вывезли его в США.