Путин включил нового главу МЧС в состав Совбеза Путин включил нового главу МЧС Куренкова в состав Совбеза

Александр Куренков / Фото kremlin.ru

Президент России Владимир Путин включил в состав Совета безопасности Александра Куренкова, вступившего в этом месяце в должность главы МЧС. Соответствующий указ главы государства опубликован на портале правовой информации. 25 мая Совет Федерации поддержал кандидатуру бывшего замдиректора Росгвардии Куренкова на этот пост. До него эту должность занимал Александр Чуприян, он был врио главы ведомства.

Внести в состав Совета безопасности Российской Федерации <...> изменение, включив в него в качестве члена СБ РФ Куренкова А. В. — министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, — говорится в тексте указа.

Путин ранее назвал нового главу МЧС «не карьеристом, а служакой», который обладает всеми необходимыми для этой службы качествами. Президент отметил, что Куренков умеет погружаться в работу и выстраивать отношения с подчинёнными.