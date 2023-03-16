Путин велел поднять оплату труда в 2024 году Путин поручил обеспечить с 2024 года повышение МРОТ на 10%

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить с 1 января 2024 дополнительное повышение минимального размера оплаты труда на 10%. Об этом говорится в перечне поручений по реализации послания главы государства Федеральному собранию от 21 февраля, который опубликован на сайте Кремля.

С учетом ранее данных поручений обеспечить с 1 января 2024 г. дополнительное повышение минимального размера оплаты труда на 10 процентов, — говорится в документе.

Всего утверждено 12 поручений президента. Многие из которых разбиты на отдельные подпункты, они адресованы правительству РФ и другим органам власти, в нем также есть рекомендации парламенту, регионам и так далее.

21 февраля в ходе послания Федеральному собранию Путин предложил создать фонд помощи для ветеранов и семей погибших и раненных в ходе военной операции на Украине, который будет координировать решение всех социальных вопросов. Он подчеркнул, что поддержка семей, потерявших близких в зоне СВО, является долгом государства, а родные каждого участника боевых действий на Украине должны быть «окружены заботой и почетом».

Кроме этого, российский лидер предложил предоставить для участников военной операции 14-дневный отпуск раз в полгода, без учета времени на дорогу.