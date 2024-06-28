Путин: в России планировали сделать образование «бесшовным» Путин рассказал о планах объединить Минобрнауки и Минпросвещения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство России планировало объединить министерство просвещения с министерством науки и высшего образования, рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками программы кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС. По его словам, таким образом власти хотели сделать «бесшовным» образование в стране, передает РИА Новости.

Мы хотели объединить министерство просвещения, то есть школьное образование, и министерство высшего, среднего образования, науки в один блок, чтобы образование было бесшовным, — сказал Путин.

На той же встрече российский лидер заявил, что проблема с недостатком мест в детских садах в России практически решена. По словам главы государства, несмотря на хорошие результаты, важно продолжать систематическую работу на данном направлении.

Также Путин рассказал, что российские предприниматели не позволили развалить предприятия, оставленные в стране западными компаниями. Глава государства добавил, что отечественные бизнесмены проделали отличную работу по развитию «подхваченных» активов.

Кроме того, президент России отметил, что рост ВВП страны в первой половине этого года ожидается на уровне выше 5%. По итогам 2023 года, напомнил он, этот показатель составил 3,6%.