Путин: в России нужно разрабатывать финансовый план на шесть лет вперед

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Президент РФ Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию РФ

Правительству следует разрабатывать не только бюджет на три года, но и формировать финансовый план на шесть лет вперед, предложил президент России Владимир Путин. Во время послания Федеральному собранию он уточнил, что к 2030 году все озвученные им проекты и цели должны быть достигнуты.

Считаю необходимым уже сейчас не только готовить проект бюджета на очередную трехлетку, но и верстать все основные расходы, инвестиции дальше, на период до 2030 года. <...> Ресурсы и возможности для выполнения обозначенных планов у страны есть, — отметил Путин.

Обращение президента России к парламенту стало рекордным по продолжительности, его длительность составила 2 часа 6 минут. Для Путина нынешнее выступление стало 19-м. Оглашение послания в предыдущем году продлилось 1 час 45 минут.

В своей речи глава государства сделал ряд важных заявлений, в том числе о запуске новых нацпроектов «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России», «Кадры» и «Экономика данных». Кроме того, Путин поручил продлить до 2030 года программу льготной семейной ипотеки, модернизировать налоговую систему, подготовить и запустить новую программу расселения аварийного жилья.