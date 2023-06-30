Путин обсудил с премьером Индии положение дел в зоне СВО Путин обсудил с премьером Индии ситуацию вокруг Украины и события 24 июня

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Индии Нарендрой Моди, обсудив ситуацию «вокруг Украины» и события 24 июня. При этом Моди поддержал действия российских властей в связи с попыткой мятежа.

Президент России дал оценку нынешнего положения дел в зоне специальной военной операции, подчеркнув категорический отказ Киева от политико-дипломатических шагов по урегулированию конфликта. <…> Нарендра Моди выразил понимание и поддержку решительных действий российского руководства по защите законности и порядка, обеспечению стабильности в стране и безопасности ее граждан, — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что по согласованию с российским лидером Владимиром Путиным провел переговоры с бизнесменом Евгением Пригожиным, связанным с ЧВК «Вагнер». Пресс-служба белорусского лидера сообщила, что бизнесмен согласился на предложение остановить продвижение бойцов частной военной компании по российской территории и на дальнейшие шаги по деэскалации.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским лидером заявил о готовности страны внести лепту в урегулирование ситуации в России в свете попыток мятежа ЧВК «Вагнер». Эрдоган в беседе с Путиным отметил, что никто не должен извлекать выгоду из событий в РФ.