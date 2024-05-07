Путин в пятый раз вступил в должность президента России Владимир Путин официально вступил в должность президента России

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин официально занял пост главы государства. Церемония инаугурации прошла в Кремле и началась в 12:00 по московскому времени. Путин занимает этот пост в пятый раз.

Владимир Путин принес присягу, после чего председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин объявил о его вступлении в должность президента. Глава государства будет занимать этот пост до 2030 года.

В Большом Кремлевском дворце собрались представители исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти. Также гостями торжественной церемонии инаугурации стали общественные деятели и представители духовенства.

Ранее появились кадры прибытия главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в Кремль. Сопровождал его зампредседателя правительства региона Адам Делимханов. Государственные деятели прибыли в Кремлевский дворец заранее. Среди прибывающих гостей заметили и министра обороны России Сергея Шойгу. Глава МО надел парадный китель по случаю инаугурации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перед церемонией пообщался с журналистами. Представитель Кремля заявил, что не знает, какое у Владимира Путина настроение.