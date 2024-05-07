7 мая около полудня в Кремле началась инаугурация президента России Владимира Путина — церемония его вступления в должность на пятый срок по результатам мартовских выборов. Глава государства вошел в Большой Кремлевский дворец через парадный вход, поднялся по парадной лестнице, прошел мимо гостей и гвардейцев Президентского полка в Георгиевском и Александровском залах.
Затем Путин подошел к трибуне, на которой лежал экземпляр Конституции. Он принес присягу, положив руку на текст Основного закона.
По традиции церемония проходит в Большом Кремлевском дворце в присутствии членов правительства и парламента, руководства администрации главы государства, общественных деятелей, журналистов, а также иностранных дипломатов. Также в числе приглашенных — представители Конституционного суда РФ. В этот раз гостями стали премьер-министр Михаил Мишустин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев с супругой, спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и другие политики.
Самые яркие кадры церемонии инаугурации — в фотогалерее NEWS.ru.
Фото: Александр Казаков/РИА Новости
7 мая 2024-го. Солдаты Президентского полка вносят государственный флаг на церемонию инаугурации главы государства Владимира Путина в Кремле
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
7 мая 2024-го. Гости перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
7 мая 2024-го. Гости фотографируются перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле
Фото: kremlin.ru/Кристина Кормилицына/МИА «Россия сегодня»
Перед началом торжественной церемонии вступления Владимира Путина в должность президента Российской Федерации
Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
7 мая 2024-го. Избранный президент РФ Владимир Путин перед началом церемонии инаугурации в Кремле
Фото: kremlin.ru/Александр Казаков/РИА Новости
7 мая 2024-го. Гости перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле
Фото: kremlin.ru/Александр Казаков/РИА Новости
Михаил Мишустин и Сергей Шойгу на церемонии вступления Владимира Путина в должность Президента России
Фото: kremlin.ru/Александр Казаков/РИА Новости
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин на церемонии вступления Владимира Путина в должность Президента России