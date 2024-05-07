Путин в пятый раз вступил в должность президента РФ: яркие фото инаугурации

Фото: kremlin.ru/Александр Казаков/РИА Новости

На церемонии вступления в должность Президента России

7 мая около полудня в Кремле началась инаугурация президента России Владимира Путина — церемония его вступления в должность на пятый срок по результатам мартовских выборов. Глава государства вошел в Большой Кремлевский дворец через парадный вход, поднялся по парадной лестнице, прошел мимо гостей и гвардейцев Президентского полка в Георгиевском и Александровском залах.

Затем Путин подошел к трибуне, на которой лежал экземпляр Конституции. Он принес присягу, положив руку на текст Основного закона.

По традиции церемония проходит в Большом Кремлевском дворце в присутствии членов правительства и парламента, руководства администрации главы государства, общественных деятелей, журналистов, а также иностранных дипломатов. Также в числе приглашенных — представители Конституционного суда РФ. В этот раз гостями стали премьер-министр Михаил Мишустин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев с супругой, спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и другие политики.

Самые яркие кадры церемонии инаугурации — в фотогалерее NEWS.ru.

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