Путин в особом порядке разрешил сделки с акциями АО «Полиметалл»

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Президент РФ Владимир Путин специальным решением разрешил сделки с акциями АО «Полиметалл», следует из распоряжения от 20 февраля. Также теперь допускается совершение сделок с долями в уставном капитале ООО «Тасеевское».

«Разрешить совершение сделок (операций) с долями в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Тасеевское» и акциями акционерного общества «Полиметалл», — сказано в документе.

Ранее Путин он дал право иностранным лицам совершать сделки с акциями нефтяной компании «РуссНефть». Швейцарскому трейдеру Glencore принадлежало в компании 23,46%. Как говорится в распоряжении, такие сделки могут повлечь за собой установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения ценными бумагами.

В августе Путин запретил ряд сделок, касающихся участия иностранцев из недружественных стран в российских компаниях. Мера затрагивает операции с принадлежащими им ценными бумагами. Для таких сделок теперь нужно специальное разрешение.

Позднее Путин подписал распоряжение, которое позволяет Экспобанку приобрести 100% акций Эйч-эс-би-си Банка, являющегося дочерней компанией международной финансовой группы HSBC. Руководство HSBC заявляло, что завершение сделки будет означать окончательный уход группы из страны. Соответствующее решение принято в соответствии с указом «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций»