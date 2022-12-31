Путин в новогоднем обращении назвал 2022-й годом трудных решений

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России выступил с новогодним обращением к гражданам страны вместе с военными. На этот раз глава государства произнес речь не на фоне Кремля, как это происходило обычно. Уходящий 2022-й президент назвал годом трудных решений и консолидации общества. Также Путин подчеркнул, что этот год «многое расставил по своим местам, отделил мужество и героизм от предательства и малодушия».

2022-й год был годом трудных решений и мощной консолидации российского общества, — сказал президент.

Путин отметил, что уходящий год оказался полон судьбоносных решений, которые стали рубежом, что закладывает основу независимости. По его словам, в 2022-м России объявили настоящую санкционную войну, авторы которой ждали, что страна полностью разрушится. Но этого не произошло.

Глава государства также отдельно поздравил с наступающим Новым годом участников специальной военной операции на Украине. Он заметил, что Россия сейчас сражается за истинную независимость и за своих людей, а защиту Родины назвал священным долгом.

Вместе строим. И созидаем. Главное — судьба России. Защита Родины — это наш священный долг перед предками и потомками, — заявил Путин.

Ранее Путин направил поздравления лидерам Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Южной Осетии, Боливии, Бразилии, Венгрии, Венесуэлы, Вьетнама, Индии, Китая, Кубы, Никарагуа, Сербии, Сирии, а также Турции.

Путин также поздравил с наступающим Новым годом президента Азербайджана Ильхама Алиева. Он подчеркнул, что в 2022-м страны вышли на новый союзнический уровень взаимодействия.