Путин обрисовал членам нового кабмина их первостепенные задачи Путин поздравил назначенных членов кабмина с началом работы

Фото: Пресс-служба Кремля

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин на встрече с членами обновленного правительства РФ поздравил их с утверждением Госдумой и началом работы в составе кабинета министров, пишет пресс-служба Кремля. Первым свой краткий доклад представил премьер-министр Михаил Мишустин. Он наметил контуры работы нового правительства и обратил внимание собравшихся на необходимость разрешить в первую очередь финансовые вопросы. Премьер также назвал кабинет министров командой президента.

Состав правительства в целом сохранился, был укреплен за счет губернаторского корпуса. Это тоже очень важно, — добавил Мишустин.

Путин в свою очередь подчеркнул, что правительство обязано для долгосрочного и уверенного развития страны действовать «в едином строю» с парламентом и регионами. Он также призвал новых министров серьезно относиться к реализации намеченных планов.

По словам главы государства, перед кабмином стоит много задач. Президент поручил правительству в короткие сроки сформировать в министерствах и ведомствах команду для уверенной и эффективной работы. Путин сообщил, что в ближайшее время кабмин должен определить источники финансирования поддерживающих программ.

В ближайшее время нам предстоит определить финансовое обеспечение наших планов, механизмов поддержки российских семей, граждан, бизнеса. Мы работали с вами над этим на протяжении почти всего предыдущего года — ну, как минимум шесть-восемь месяцев, — отметил президент.

Путин добавил, что 15 мая встретится с теми, кто не вошел в новый состав правительства РФ. Он намерен обсудить с ними дальнейшее место работы, чтобы на новых участках они могли бы применить свои опыт и навыки. Российский лидер уточнил, что предыдущий состав правительства получит государственные награды за достойную работу.

Ранее Владимир Путин подписал указ, которым утвердил новый состав российского правительства. Глава государства назначил на должности новых министров и вице-премьеров.