Путин: в Евразии необходимо создать единое пространство мира

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Необходимо сформировать новый справедливый мировой порядок, в котором приоритет отдается международному праву, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью газете «Казахстанская правда». Он добавил, что в рамках этого процесса Россия признает важность создания в Евразии общего пространства, способствующего миру, стабильности и процветанию.

Доминирующей тенденцией современного этапа мирового развития является формирование нового, более справедливого миропорядка, основанного на приоритете международного права. Неотъемлемой составляющей этого процесса Россия считает создание в Евразии единого пространства мира, стабильности и процветания, — заявил Владимир Путин.

Ранее журналист Павел Зарубин в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин» заявил, что российского лидера ждут важные переговоры в Казахстане. Он напомнил, что на днях в Астану приезжал президент Франции Эммануэль Макрон, из чего западная пресса сделала специфические выводы. Зарубин отметил, что Россия уважительно относится к развитию сотрудничества между разными государствами. Москва, по его словам, продолжает выстраивать отношения со странами ЕврАзЭС и СНГ, которые стали еще выгоднее.