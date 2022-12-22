Путин заявил, что Россия прошла 2022 год «достаточно уверенно»

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что идеальных ситуаций не бывает, но в целом Россия прошла уходящий год «достаточно уверенно», передает ТАСС. По его словам, несмотря на предрекаемые обвалы и разруху, ничего подобного в стране не происходит.

Идеальных ситуаций никогда не бывает, идеальная ситуация только в планах, на бумаге. Всегда чего-то хочется большего, но в целом я считаю, что Россия прошла этот год достаточно уверенно, — сказал Путин.

Ранее Путин заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны, что потери в ходе спецоперации на Украине были неизбежны, поскольку военные действия всегда трагичны. Глава государства добавил, что столкновения с противником избежать было нельзя и лучше столкнуться с этим «сегодня, чем завтра».

В ноябре глава государства на встрече с историками и представителями традиционных религий подчеркивал, что столкновение России с неонацистами было неизбежно. По его словам, если бы в феврале не были предприняты соответствующие действия с российской стороны, то было бы то же самое, только с худшей для страны позиции.