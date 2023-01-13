Путин в беседе с главой Башкирии отметил важность поддержки семей военных

Фото: kremlin.ru/Сергей Бобылёв/ТАСС

Радий Хабиров, Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в ходе разговора с губернатором Башкирии Радием Хабировым отметил необходимость поддержки военных и их семей. По словам главы РФ, это крайне важная мотивация.

Это чрезвычайно важная вещь. <…> Это мотивация, которая крайне необходима. Люди должны чувствовать, что страна с ними, страна поддерживает их и понимает ту роль и миссию, которую они выполняют в рамках специальной военной операции, — сказал Путин.

Президент отметил, что поддержка может быть не только материальной, но и моральной.

13 января Путин прибыл в Уфу на церемонию прощания с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым. Траурное мероприятие проходит в Государственном концертном зале «Башкортостан». Рядом с гробом установлен почетный караул.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о предоставлении социальной поддержки всем вдовам военных. Сейчас помощь оказывается исключительно женщинам, которые проживают одни или с детьми. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что жители страны находятся в долгу перед солдатами и офицерами, защищающими Россию.