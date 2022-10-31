Путин в беседе с Алиевым назвал цель трехсторонних переговоров Путин: цель переговоров России, Армении и Азербайджана — выполнение договоренностей

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым назвал выполнение достигнутых в 2020 и 2021 году договоренностей целью трехсторонних переговоров Москвы, Еревана и Баку. Глава российского государства также заявил, что миротворческий контингент РФ, как подобает, выполняет свою миссию в Карабахе.

Встреча, на мой взгляд, имеет значение важное. Цель этой встречи, как я ее вижу, — обеспечить выполнение всех наших договоренностей, которые были достигнуты в 2020 и 2021 годах, — заявил он.

Российский лидер поблагодарил Алиева за его оценку работы миротворческой миссии РФ.

Вы неоднократно указывали на то, что Россия сыграла заметную, важную роль в урегулировании конфликта. И сейчас наш миротворческий контингент выполняет свою миссию так, как он и должен это делать. За эти оценки я вам благодарен, — сказал в ходе встречи президент РФ.

Путин также подчеркнул, что Москва и Баку далеко продвинулись в экономическом сотрудничестве, однако необходимо придать импульс двусторонней комиссии.

Отметил бы важную составляющую экономического характера. Нами создана трехсторонняя рабочая группа, которая возглавляется вице-премьерами. Они продвинулись достаточно далеко с точки зрения решения тех вопросов, о которых мы говорили раньше, еще два года назад. Здесь тоже, видимо, необходимо придать дополнительный импульс. Знаю, что азербайджанская сторона работает в этом ключе достаточно активно, — указал глава российского государства.

Двухсторонняя встреча Путина и Алиева проходит в корпусе «Империал» санатория «Русь» и предваряет трехсторонний саммит, в котором также примет участие премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Ранее Путин на встрече с Пашиняном заявил, что конфликт Баку и Еревана длится уже много лет и его необходимо завершать. По словам президента, трехсторонний саммит с лидерами Армении и Азербайджана должен этому поспособствовать.