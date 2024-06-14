Путин узнал о реакции НАТО и Зеленского на его предложение о переговорах Песков: Путину доложили о реакции НАТО и Зеленского на предложение о переговорах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал ТАСС, что президент РФ Владимир Путин уже знает о негативной реакции генсека НАТО Йенса Столтенберга и президента Украины Владимира Зеленского на его предложение провести мирные переговоры. Пресс-секретарь главы государства не стал скрывать, что он сказал.

Он сказал, что это достаточно предсказуемо, но все равно даже в киевском режиме найдутся люди, которые задумаются, стоит ли ждать когда условия для того же киевского режима еще более ухудшатся, — отметил Песков.

Он добавил, что в 2022 году эти же условия уже обсуждались, но тогда Киев ушел от переговоров. Сейчас российский лидер озвучил новые параметры переговоров, которые опираются на реалии на земле. Песков подчеркнул, что условия переговоров могут ухудшиться. Он допустил, что в Киеве все-таки есть трезвые головы, которые понимают динамику изменения событий на фронте, и способны задуматься.

Шеф Пентагона Ллойд Остин заявлял, что Путин не вправе диктовать Киеву условия мира. Американский министр также призвал вывести российские войска с «суверенной» территории Украины. Президент РФ ранее предложил перед началом мирных переговоров полностью вывести Вооруженные силы Украины (ВСУ) из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Он также потребовал, чтобы Киев официально заявил об отсутствии планов вступить в НАТО.

Зеленский неправильно понял слова Путина, отметил Дмитрий Песков. По его словам это не предупреждение и не ультиматум, это именно мирная инициатива. Тем более, что ряд вопросов уже был наработан и парафирован в Стамбуле.