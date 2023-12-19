Путин ужесточил наказание за пронос телефона в колонию Путин ввел уголовную ответственность за повторный пронос телефона в колонию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России вводится уголовная ответственность за повторный пронос на территорию колонии телефона, следует из подписанного президентом страны Владимиром Путиным закона. Согласно документу, за совершение этого правонарушения теперь грозит до двух лет лишения свободы.

Закон дополняется новой статьей. Она предусматривает ответственность за передачу любым способом содержащемуся под стражей лицу средств мобильной связи и иных средств коммуникации. Также нельзя передавать комплектующие к ним.

Также президент подписал закон, которым ужесточается административная ответственность за пронос телефона в колонию впервые. Нарушителю грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей (прежде — от 3 до 5 тысяч рублей) с конфискацией запрещенных предметов, веществ или продуктов питания.

Накануне стало известно, что Верховный суд России внес в Госдуму законопроект о немедленном освобождении тяжелобольных осужденных в случае принятия такого решения судом. По действующим нормам осужденный, который тяжело заболел после совершения преступления препятствующей отбыванию наказания болезнью, может быть освобожден от него судом. При этом решение может быть обжаловано в течение 15 суток. Все это время человек продолжают находиться под стражей, ожидая истечения срока для обжалования.