Путин уволил генерал-полковника с высокой должности в МЧС Путин освободил от должности замглавы МЧС генерал-полковника Гречушкина

Фото: МЧС России

Николай Гречушкин

Президент России Владимир Путин освободил от должности замглавы МЧС генерал-полковника Николая Гречушкина, следует из документа, опубликованного на портале правовой информации. Указ вступает в силу со дня его подписания, 5 апреля.

Освободить генерал-полковника Гречушкина Николая Николаевича от должности заместителя министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, — говорится в документе.

Гречушкин занял должность замглавы МЧС летом 2018 года. До этого он уже работал в ведомстве. В 2004–2008 годах Гречушкин возглавлял отдел департамента тыла и вооружения министерства. В 2008–2009 годах он был заместителем директора департамента тыла и вооружения, в 2014-м — уволен из МЧС.

Ранее сообщалось об уходе в отставку главы Федеральной таможенной службы Владимира Булавина. Он покинул свой пост в связи с достижением 70-летнего возраста. Временно исполняющим обязанности главы ведомства премьер-министр Михаил Мишустин назначил заместителя Булавина Руслана Давыдова.

В марте Путин назначил военным прокурором Объединенной группировки войск генерал-майора Алексея Найду. Он занял эту должность на пятилетний срок и был освобожден от ранее занимаемой должности военного прокурора Черноморского флота.

6 марта глава российского государства назначил генерал-майора внутренней службы Алексея Гиричева замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний. Гиричев был освобожден от должности главы УФСИН по Владимирской области.