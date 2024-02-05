Путин уволил гендиректора МИД России Путин назначил Островского гендиректором МИД России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин назначил Алексея Островского гендиректором МИД России, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Другим указом глава государства освободил от должности Сергея Вязалова в связи с его переходом на новое место работы. Он занимал пост гендиректора ведомства с 2015 года. Островский с 2012 года и по март 2023 года занимал пост губернатора Смоленской области.

Назначить Островского Алексея Владимировича генеральным директором МИД РФ. <...> Освободить Вязалова Сергея Юрьевича от должности гендиректора МИД РФ в связи с переходом на другую работу, — следует из указов.

Согласно информации на сайте министерства, гендиректор курирует вопросы финансово-хозяйственной деятельности, капитального строительства, управления дипломатической собственностью за рубежом, размещения и обслуживания дипломатических представительств иностранных государств, аккредитованных в России.

В декабре Путин назначил своим референтом Кирилла Зорина, который работает в администрации президента РФ. Референтура главы государства принимает участие в подготовке проектов ежегодных посланий президента Федеральному собранию, а также готовит проекты выступлений, поздравлений и приветственных писем.