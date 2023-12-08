Президент РФ Владимир Путин на церемонии по случаю Дня Героев Отечества заявил, что чувствует стремление людей в России к солидарности. По его словам, которые приводит ТАСС, определяющими качествами в сегодняшней ситуации являются честь, чувство долга, беззаветная любовь к отчизне.

Миллионы граждан России полны решимости быть вместе со страной и перед лицом испытаний поступать так, как должно и справедливо… Я знаю, вижу это на встречах с нашими людьми, чувствую их настрой, их стремление к солидарности, — отметил он.