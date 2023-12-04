Путин увидел атомный взрыв Путину на ВДНХ показали испытания первой в Советском Союзе атомной бомбы

Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости/Kremlin.ru

Президенту РФ Владимиру Путину во время посещения выставки «Россия» на ВДНХ показали первый в Советском Союзе атомный взрыв. Российскому лидеру продемонстрировали макет бункера, из которого наблюдали за испытаниями отечественного ядерного оружия, сообщает телеканал «Звезда» в Telegram.

Главный редактор телепрограммы «Страна Росатом» Михаил Полунин во время осмотра экспозиции также представил Путину копию кабинета Иосифа Сталина. В этой части выставки президенту рассказали о рождении в СССР атомной отрасли, как Соединенные Штаты применили в Японии первую атомную бомбу и как советские ученые начали срочную разработку аналогичного оружия. В макете бункера Полунин нажал на кнопку на планшете, после чего на экране появилось видео взрыва, за которым можно было наблюдать через щель в стене.

Расстояние было 10 километров, но щели не было — там все было засыпано землей. Земля затряслась, они почувствовали, — рассказал эксперт.

На полях выставки-форума «Россия» Путин также пообщался с юным волонтером, который помогает участникам спецоперации. Мальчик рассказал, что является инициатором проекта по изготовлению теплых вещей для бойцов и планирует открыть производство подушек и одеял. В конце беседы глава государства «дал пять» школьнику.