Путин увеличил госпошлину за выдачу загранпаспортов Путин подписал закон об увеличении госпошлины за биометрический загранпаспорт

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С 1 июля 2024 года государственная пошлина в России за выдачу биометрического загранпаспорта увеличится с 5 до 6 тысяч рублей, соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации. Пошлина за выдачу документа для детей до 14 лет также вырастет с 2,5 до 3 тысяч рублей.

Закон предусматривает увеличение и других государственных пошлин. В частности, сбор за выдачу проездного документа беженца или за регистрацию иностранца по месту жительства в России вырастет с 350 до 420 рублей. За выдачу или продление срока действия визы для въезда или выезда из РФ будут взимать 1200 рублей вместо 1000 рублей. Пошлина за выдачу визы для многократного пересечения границы вырастет с 1600 до 1920 рублей.

Кроме того, пошлина за выдачу приглашения на въезд в Россию составит 960 вместо нынешних 800 рублей, а за выдачу вида на жительство вырастет с 5 до 6 тысяч рублей. Сбор за выдачу разрешений на привлечение и использование иностранной рабочей силы увеличится с 10 до 12 тысяч рублей, за выдачу разрешений на работу иностранцам или лицам, не имеющим гражданства, — с 3,5 тысячи до 4,2 тысячи рублей. Также 4,2 тысячи рублей будут брать за прием в гражданство РФ и выход из него.

С инициативой увеличить госпошлину на выдачу загранпаспорта нового поколения выступило правительство России. Проект был внесен в Государственную думу 8 ноября. Председатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщал, что кабмин проработает возможность использования загранпаспортов для совершения юридически значимых действий. По его словам, власти также позволят получать с загранпаспортом госуслуги.

Декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов предупреждал россиян, что с 11 декабря изменятся правила выезда граждан РФ за рубеж. Так, в законодательстве будут уточнены основания, по которым заграничный, дипломатический или служебный паспорта можно признать недействительными.